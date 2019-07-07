Зеленский рассказал о работе по возвращению украинских моряков

Киев, 7 июля. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что делает все для возвращения моряков ВМС страны, арестованных в России по обвинению в нарушении государственной границы после инцидента в Керченском проливе.

«Мы работаем днем и ночью, чтобы вернуть пленных моряков домой​​​. И я делаю все, чтобы слова о возвращении наконец превратились в крепкие объятия с нашими ребятами», — рассказал Зеленский на своей странице в микроблоге Twitter.

Ми працюємо вдень і вночі, щоб повернути полонених моряків додому. І я роблю все, щоб слова про повернення нарешті перетворилися на міцні обійми з нашими хлопцями. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 7 июля 2019 г.

Напомним, корабли военно-морских сил Украины (ВМСУ) «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» 25 ноября вторглись в территориальные воды России, нарушив госграницу, и игнорировали законные требования российских пограничников остановиться и прекратить опасные маневры. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По решению суда все 24 украинских военнослужащих были арестованы.

На кораблях ВМСУ был обнаружен целый арсенал оружия, а координировали провокацию сотрудники Службы безопасности Украины.

На Украине расценили законные действия российских пограничников в Азовском море как очередной «виток агрессии» со стороны РФ и заявили о введении в стране военного положения на 30 дней. В Москве инцидент назвали провокацией Киева в преддверии президентских выборов, которые выиграл Зеленский.

Тем не менее Украина призвала иностранные государства ввести ограничительные меры против Москвы. В МИД России санкции, введенные Евросоюзом, посчитали безосновательными, поскольку повод, как указала официального представителя ведомства Марии Захаровой, «выдуман из ничего».

В конце июня Россия направила ноты в Международный трибунал по морскому праву и посольство Украины в связи с инцидентом в районе Керченского пролива. В документах сообщается, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков, задержанных в ноябре прошлого года, продолжается.