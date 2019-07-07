В СФ отреагировали на решение Ирана о повышении уровня обогащения урана

Москва, 7 июля. Решение иранских властей повысить уровень обогащения урана не мешает переговорному процессу по ядерной сделке, необходим грамотный компромисс. Об этом заявил в воскресенье член международного комитета Совета Федерации РФ Олег Морозов.

По словам сенатора, активность по повышению уровня обогащения урана вовсе не мешает переговорному процессу.

«По Ирану ситуация прогнозируемая: чем выше будет давление на него, тем жестче ответ. Это способ самозащиты», — подчеркнул член СФ, указав на то, что «ничего хорошего для мировой безопасности в этом нет».

Морозов также обратил внимание, что РФ выступает против того, чтобы Иран пополнял клуб ядерных стран. При этом он отметил, что с Тегераном нельзя вести диалог при помощи давления и рестрикций, передает РИА Новости.

Кроме того, по его мнению, необходимо «искать разумный компромисс».

Напомним, иранские власти 7 июля объявили о второй фазе сокращения обязательств по ядерной сделке из-за того, что страны — члены СВПД не смогли в течение двух месяцев выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов государства. В Тегеране заявили, что приступают к процессу обогащения урана на отметке выше 3,67% — уровень, который предусмотрен ядерной сделкой.