Визит Путина в Италию и Ватикан. Политика недели. ФАН-ТВ

Политика этой недели взяла курс на Европу. Президент России Владимир Путин посетил Италию, а вместе с ней и Ватикан. Там он провел встречу сразу с тремя главными лицами страны: Папой Римским Франциском, президентом Итальянской республики Серджо Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте.

Первая из запланированных в графике российского лидера встреч прошла в Апостольском дворце в Ватикане — глава нашего государства приехал в резиденцию Папы. Российского президента встретил почетный караул швейцарских гвардейцев. В папские покои его проводила свита церковных сановников — «джентльменов» папского двора.

С Папой Франциском Путин встречается уже третий раз. В этот раз они общались около часа. Обсудили мировые проблемы, а после обменялись подарками. Путин подарил папе икону с изображением апостолов Петра и Павла и диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского, а Папа Римский — медаль в честь 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны и гравюрой с видом площади Святого Петра (Джузеппе Вази, 1774 год).

Следующим дворцом, где принимали российского лидера, стал Квиринальский. Там прошла встреча двух президентов. Лидеры стран обсудили двустороннее сотрудничество в ряде направлений, и в частности — стабилизацию отношений России и Европы в непростых дипломатических условиях.

Закрывала визит Владимира Путина в Рим беседа с председателем Совета министров Итальянской республики Джузеппе Конте в Киджи. По окончанию диалога они дали совместную пресс-конференцию, где рассказали, что обсуждали и отметили желание обеих стран прийти к более плотному сотрудничеству.

«В ходе визита подробно рассмотрен весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, затронут ряд международных и региональных вопросов. Российско-итальянские отношения традиционно носят взаимовыгодный характер. Поддерживается политический диалог. Мы принимали господина Конте в Москве в 2018 году с удовольствием. В апреле текущего года у нас была встреча в Пекине. И совсем недавно «на ногах» поговорили в Японии. Налажено взаимодействие по линии правительств, парламентов, деловых и общественных кругов. На переговорах значительное внимание уделили теме экономического сотрудничества. Италия — наш важный торговый партнер. В 2018 году товарооборот увеличился почти на 13 %, до 27 млрд долларов. Вместе с тем, напомню, что в 2013 году оборот составлял 54 млрд долларов. Нам есть к чему стремиться», — подчеркнул российский лидер.

Премьер-министр Италии отметил, что санкции Европы в отношении России, конечно же, не позволяют сотрудничать так, как хотелось бы.

«Наша встреча была очень позитивной, очень сердечной. С президентом России Владимиром Путиным мы подчеркнули превосходные отношения наших стран, несмотря на то, что есть еще те условия, которые связаны с европейскими санкциями в отношении Российской Федерации. Момент очень сложный, глобальный. Двусторонние отношения между Италией и Россией отвечают взаимным интересам наших стран», — отметил премьер-министр Италии.

Италия готова сотрудничать с Россией плодотворно и взаимовыгодно, но не все европейские державы и структуры придерживаются такой позиции. Впрочем, кое-где лед все-таки тронулся. В ПАСЕ, похоже, взялись за голову. В 2014 году делегацию России лишили голоса на Совете Европы. Тогда это позиционировалось как санкция из-за Крыма и событий на Украине в целом. В 2017 Россия объявила, что приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы. Все, казалось бы, логично — мы не участвуем в работе ПАСЕ, наше мнение не учитывают, мы не платим деньги. Отсутствие права голоса у России Совет Европы вполне устраивало. А вот отсутствия российских денег парламентарии долго выдерживать не смогли. Ведь наша страна была одним из пяти основных плательщиков. Вместе с Францией, Германией, Италией и Великобританией мы вносили фундаментальную часть в общий бюджет. Поскребя по сусекам, Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию, которая восстанавливает полномочия российской делегации в полном объеме. Урок, видимо, усвоен.

«Когда мы говорим про западных политиков, то поговорка «о чем бы они вам не говорили, они всегда говорят о деньгах» — это, действительно, так и есть. Но здесь еще определенная политическая составляющая, которая, на мой взгляд, сегодня не до конца ясна. Ведь поменяли свою позицию в отношении России в ПАСЕ не только бюрократы из этой организации, которым действительно нужны российские взносы, но и руководство крупнейших европейских государств. Вряд ли Ангеле Меркель или Макрону нужны российские взносы. Дело в том, что должен измениться в определенной степени информационный климат вокруг России. Поэтому, мне кажется, правильным будет следующая позиция: Россия возвращается в ПАСЕ. Нужно сделать максимум, чтобы мы не заплатили те взносы, пока нас лишали права слова, и, в случае возобновления русофобских тенденций, если нас опять попытаются ругать, очернять, как-то ограничивать, надо выходить из состава этой организации уже, что называется, раз и навсегда», — убежден писатель и общественный деятель Николай Стариков.

Не обошлось без ляпов и казусов и во внутренней российской политике. Точнее, в оппозиции, если можно так назвать некоторые мутные структуры. Кандидат в Мосгордуму и соратница Алексея Навального, юрист Любовь Соболь оказалась в центре скандала. Для прохождения муниципального фильтра Соболь нужны подписи москвичей, но что делать, если москвичи не хотят ее видеть? Конечно, можно просто подделать подписи москвичей. Снять подпольную квартиру для людей, которые будут заниматься уголовщиной. Отличный ход! Но московской полиции пришлось обломать Соболь — лайфхак не удался. Правоохранители обнаружили тайный штаб по изготовлению поддельных подписей в одной из квартир в центре Москвы. Полиция прибыла по сообщению друга владельца жилища и троих людей, поймала на горячем — застала их прямо за изготовлением подписей в пользу Соболь. Кандидатка, думая о том, как выкручиваться из ситуации, поступила довольно умно, хоть и не «по понятиям». Она самолично обвинила своих коллег-исполнителей в подделке. Теперь скандалистке придется найти объяснение действиям пойманных с поличным фальсификаторов и, вероятно, отказаться от участия в выборах.