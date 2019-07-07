Путин поприветствовал ветеранов РФ, Белоруссии и Латвии

Москва, 7 июля. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам Международной встречи ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения России, Белоруссии и Латвии и отметил, что такие мероприятия продолжают традиции боевого братства. Поздравительная телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

Российский лидер заявил о важности традиций боевого братства, которые продолжаются по сей день, невзирая на стремительные «изменения в мире, попытки разделить людей, исказить и переписать историю».

«Ваши встречи, начало которым было положено в далеком 1959 году, убедительно это подтверждают», — следует из телеграммы президента.

Глава государства указал на то, подобные встречи призваны сохранять связь времен, воспитывать в подрастающем поколении заботливое отношение к духовным и нравственным ценностям, к героическим событиям.

Ранее Главный архив Москвы рассекретил документы о работе партизан в годы Великой Отечественной войны.