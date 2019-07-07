Бузова в белом платье сфотографировалась с Батрутдиновым

Москва, 7 июля. Звезда проекта «Дом-2», певица Ольга Бузова в белом платье приняла участие в фотосессии, на которой также был замечен ее друг и актер Тимур Батрутдинов. Фанаты тут же решили, что артистка в очередной раз подогревает интерес к возможному роману с резидентом Comedy Club.

После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Бузова ищет свою вторую половинку. С победителем реалити-шоу «Замуж за Бузову» артистка встречалась всего несколько дней, хоть и заявляла перед проектом о том, что это ее «последний шанс найти любовь». В то же время ее коллега по цеху Батрутдинов был главным героем третьего сезона проекта «Холостяк», однако будущую избранницу он так и не нашел.

В скором времени Бузова примет участие в новом романтическом реалити-шоу на телеканале ТНТ. Появится там и Батрутдинов — артисты будут выбирать друг другу пару.

Бузова, отметим, в июне объявила о старте кастинга на шоу. По ее словам, принять участие в проекте смогут мужчины в возрасте от 25 до 40 лет. При этом одно из основных требований к потенциальным участникам — отсутствие официально зарегистрированного брака.

Бузова накануне опубликовала в Instagram видеозапись с очередной фотосессии, подчеркнув, что случайно встретилась с юмористом Батрутдиновым и решила с ним сфотографироваться. Однако фанаты не поверили в совпадение, обратив внимание на то, как слаженно пара позировала в студии.

«Мы пока еще до конца не понимаем, на что мы идем. Но мы точно знаем одно — мы хотим любви», — подписала снимок Бузова.

Ранее артистка призналась журналистам, что прервала двухлетнее воздержание и нашла нового спутника жизни. На закрытой презентации нового клипа на песню «Водица» певица в разговоре с журналистами затронула тему любовных отношений, заявив, что «у каждого человека есть своя половина». При этом она не стала называть имя своего избранника, добавив лишь, что «все его прекрасно знают».