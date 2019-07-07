Скабеева прокомментировала видео со странным поведением Зеленского

Москва, 7 июля. Российская журналистка и ведущая политических ток-шоу Ольга Скабеева на своей странице в социальной сети Instagram прокомментировала видео, на котором шестой президент Украины Владимир Зеленский ведет себя странным образом.

«Ой, действительно какое-то странное видео. Что это с Зеленским?» — написала журналистка, отметив, что, судя по слухам, он «просто устал».

Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлено совещание Закарпатской таможни в Ужгороде. На мероприятии глава украинского государства ведет себя необычно. Так, украинский лидер явно нервничает, осматривается и пьет слишком много воды. Помимо этого, его выражение лица систематически меняется.

Ролик вызвал неоднозначную реакцию пользователей Сети. Некоторые участники дискуссии решили, что поведение президента Украины вызвано усталостью. Другие комментаторы предположили, что Зеленский может принимать какие-то сильнодействующие препараты.

Видеозапись разместили в Сети с названием «Зеленский сыграл Добкина-младшего». Несколько лет назад украинский депутат Верховной рады Дмитрий Добкин удалился за колонну в зале парламента и начал вести себя очень странно.

В июне текущего года Зеленский пробежал через фонтан во время своего визита в Мариуполь. Глава государства сначала выступил перед мариупольцами на Театральной площади. Затем президент отправился к Драматическому театру. Вокруг него внезапно собрались местные жители, началась давка. Украинский лидер решил сократить путь и пробежал через работающий фонтан.