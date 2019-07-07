СМИ сообщили о внезапной смерти звезды фильма «Одноклассники»

Лос-Анджелес, 7 июля. Американский актер, танцор Камерон Бойс (Cameron Boyce) скончался в возрасте 20 лет. Об этом сообщает таблоид Sun.

По словам представителя семьи артиста, молодой человек внезапно скончался во сне из-за приступа, ставшего результатом продолжительной болезни. В настоящее время другие детали и подробности не уточняются.

Телезрителям Бойс известен по ролям в таких картинах, как «Зеркала» и «Одноклассники». Кроме того, он участвовал в съемках мюзикла «Наследники» и телевизионном сериале «Джесси».

Ране стало известно, что голливудский актер Макс Райт скончался на 76-м году жизни. Артист стал известен благодаря роли в культовом американском сериале «Альф», который выходил на экраны в течение четырех лет — с 1986 года по 1990 год. Райт сыграл в телесаге кормильца, главу семьи Таннеров, которая приютила любопытного и капризного инопланетянина Альфа. Также он сыграл в таких картинах, как «Весь этот джаз», «Свой в доску», «Хватай и беги», «Сон в летнюю ночь» и многих других.