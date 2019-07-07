Мотоциклист скрылся после наезда на коляску с ребенком под Волгоградом

Волгоград, 7 июля. Мотоциклист наехал на коляску с грудным ребенком и скрылся с места ДТП в городе Камышин, сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.

Инцидент произошел вечером 6 июля на пешеходном переходе. Неизвестный водитель на красном мотоцикле сбил коляску. Его мать не пострадала.

Ребенка срочно госпитализировали, после осмотра медики пришли к выводу, что здоровье малыша вне опасности. Правоохранительные органы разыскивают водителя, оставившего место ДТП, ведется проверка.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мотоциклист сбил подростка. Мальчик и водитель мотоцикла получили травмы, их госпитализировали в тяжелом состоянии.