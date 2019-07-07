Британцев возмутило поведение Кейт Миддлтон на крестинах сына Меган Маркл

Лондон, 7 июля. Церемония крещения сына принца Гарри и Меган Маркл Арчи Харрисона Маунтбеттен-Виндзора вызвала неоднозначную реакцию британских граждан. Групповой снимок, сделанный после мероприятия, вызвал много вопросов у жителей Соединенного Королевства.

Как сообщают британские СМИ, сына герцога и герцогини Сассекских крестил архиепископ Кентерберийский водой из реки Иордан. Из лондонского Тауэра привезли купель из позолоченного серебра в форме лилии, которую британская королевская семья использует с 1841 года.

Королева Елизаветта II не смогла присутствовать на церемонии ввиду занятости. Не было на крестинах также и нескольких других родственников, что вызвало удивление у британцев.

Рассмотрев групповой снимок, сделанный по завершении церемонии, они обратили внимание на то, как выглядели принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон. Поклонников королевской семьи возмутило, какой напряженной пара предстала на памятной фотографии.

Так, известный в Британии эксперт по «языку тела» Джуди Джеймс описала снимок как «крайне неловкий момент», пишет «7дней.ru». Она отметила, что герцог и герцогиня Кембриджские на этот раз не сумели скрыть обуревавшие их негативные эмоции.

Джеймс подчеркнула, что принц Уильям принял позу «вышибалы из ночного клуба», на его лице застыла скептическая ухмылка. Его супруга же, как считает эксперт, была напряженной и с вымученной улыбкой.

«У герцогини такой вид, как будто она никак не может дождаться, когда все это закончится, чтобы наконец, уйти», — констатировала Джеймс.

При этом фанаты Маркл высказались о поведении герцогини Кембриджской куда более жестко.

«Кэтрин выглядит страдалицей, которую заставили участвовать в том, чего она совершенно не хотела!» — подметили они.

Напомним, Маркл вошла в королевскую семью 19 мая 2018 года, в этот день состоялась ее свадьба с принцем Гарри в Виндзорском замке. Перед торжественной церемонией девушка приняла британское подданство и сменила конфессию, пройдя через обряды крещения и конфирмации, принятые в англиканской церкви.

6 мая 37-летняя Маркл и 34-летний принц Гарри впервые стали родителями. В семье герцога и герцогини Сассекских родился мальчик. Роды прошли на территории королевского поместья Фрогмор, которое примыкает к Виндзорскому замку.

Ранее британские СМИ назвали Маркл «современной Марией-Антуанеттой» за чрезмерные траты. По словам представителей средств массовой информации, в резиденции королевской четы заменили роскошный ковер спустя всего несколько дней после его приобретения.