Эксперт объяснил, зачем Минобороны внедряет в «Тосочку» искусственный интеллект

Аналитик Сергей Судаков считает, что возглавляемое Сергеем Шойгу министерство обороны РФ будет внедрять искусственный интеллект во всю перспективную военную технику.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщило, что перспективная российская тяжелая огнеметная система «Тосочка» получит искусственный интеллект и станет более компактной по сравнению с предшественниками — ТОС «Солнцепек» и «Буратино».

«Проходящая сегодня испытания ТОС «Тосочка» будет отличаться от предшественниц наличием элементов искусственного интеллекта, также у неё существенно выросла дальность поражения. Сама машина стала довольно симпатичной: улучшена эргономика, сегодня подобных образцов больше в мире нет», — сообщило агентство.

Комментируя сообщение, военный аналитик, профессор академии Военных Наук Сергей Судаков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что в настоящее время системы с искусственным интеллектом ставятся на всей производимой военной технике мира.

«Искусственный интеллект, так или иначе, присутствует везде, но понимание того, что такое ИИ также очень сильно разниться — кто-то считает, что достаточно поставить портативный компьютер, просчитывающий расстояние, массу выброса заряда, чтобы можно было оценить точность, прицельную дальность выстрела артиллерийского орудия или огнеметной системы. Россия же пошла по другому пути — мы создали свою, особенную систему, связанную с развитием нейронных сетей», — говорит эксперт.

Так, создаваемая по заказу оборонного ведомства военная техника, в том числе тяжелые огнеметные системы, оснащается бортовыми вычислителями, способными самостоятельно, без участия человека «определять необходимое количество выбрасываемого вещества, которое необходимо при прицеливании и пристрелке».

«Пристрелка очень важна — на нее уходит огромное количество выброса огневой массы. Так вот, чтобы это исключить, ИИ просчитывает все параметры, снижает расход огневой массы и делает работу комплекса более эффективной. Все это приводит к тому, что огнеметные системы становятся экономичными, и по-настоящему смертоносны для противника. Но это актуально для всей перспективной военной техники России. К тому же второе дыхание открывается у старой, уже зарекомендовавшей себя техники. Вы экономите на предварительных пристрелках, экономите время и в реальных боевых действиях, выигранные секунды являются залогом успеха», — продолжает собеседник ФАН.

На сегодняшний день также стало известно, что в отличие от «Солнцепека» и «Буратино», «Тосочка» будет ставиться на колесное шасси. Такое решение было принято после эксплуатации огнеметных систем в пустынных зонах.

«Колесная пара хороша там, где есть возможность быстро развернуться, но все зависит от того, где используется техника. Для быстрой выгрузки и развертывания — колесная пара предпочтительней, но как показывает практика, не всегда есть возможность ее эффективно зафиксировать, поэтому гусеницы дают больше маневров по установке и большую итоговую точность», — заключил Судаков.

Ранее эксперт американского аналитического журнала The National Interest Чарли Гао сообщал, что российская огнеметная система залпового огня ТОС-1 «Буратино» и ее модернизированная версия «Солнцепек» являются одними из самых ужасающих видов современного оружия.