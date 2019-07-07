РФ зафиксировала четыре случая стрельбы в провинциях Латакия, Алеппо и Хама

Москва, 7 июля. Российские наблюдатели за прошедшие сутки зафиксировали четыре случая нарушения режима прекращения огня в Сирийской Арабской Республике, турецкие — 15. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в воскресенье на сайте ведомства.

По данным военного ведомства, российские военные за прошедший день зафиксировали четыре случая стрельбы в провинциях Латакия, Алеппо и Хама.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 15 случаев стрельбы в провинциях: Хама — девять, Алеппо — один, Идлиб — три, Латакия — два», — следует из документа.

В Минобороны добавили, что за прошедшие 24 часа соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Общее число населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения составляет 2531.

Ранее сообщалось, что населенный пункт провинции Хама в Сирии попал под обстрел со стороны боевиков.