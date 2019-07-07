Назван топ-5 самых дешевых кроссоверов на рынке России

Москва, 7 июля. Автоэксперты назвали топ-5 самых дешевых кроссоверов на российском рынке, лидирующее место в рейтинге занимает отечественный внедорожник Lada 4x4.

Данная модель, как отметили специалисты портала CarsWeek.ru, продолжает пользоваться спросом. Она сумела избежать в июле повышения стоимости. Базовую версию в трехдверном кузове можно приобрести по цене от 519 тысяч рублей. При этом льготное автокредитование и другие программы позволят снизить стоимость до 440 тысяч рублей.

Второе место в списке занимает Chery Tiggo 2, стоимость компактного кроссовера составляет 673 тысячи рублей. Как отметили эксперты, модель не отличается выдающимися возможностями, однако за счет высокого клиренса является хорошей альтернативой городскому хэтчбеку.

Тройку лидеров замыкает Chevrolet Niva, стоимость модели начинается от 680 тысяч рублей за базовую версию. Специалисты по авто напомнили, что недавно появилась современная версия с небольшим сенсорным дисплеем информационно-мультимедийной системы.

Четвертое и пятое места рейтинга заполучили Lifan X50 и Renault Duster. Цена на них начинается с отметок в 690 тысяч рублей и 699 тысяч рублей соответственно.

Накануне эксперты портала Daily-Motor.ru представили топ-5 самых дешевых иномарок в России за июль этого года. На первом месте оказался бюджетный седан Datsun on-DO, за ним по списку следует хэтчбек Datsun mi-DO, а замыкает тройку лидеров Renault Logan.

Стоит отметить, что японская компания Datsun, выпускающая в России автомобили на базе моделей «АвтоВАЗа», увеличила стоимость машин on-DO и mi-DO во всех комплектациях. Это уже второе подорожание автомобилей марки в 2019 году.