Опубликовано видео самого быстрого нокаута в истории UFC

Лас-Вегас, 7 июля. Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщается в Twitter-аккаунте организации.

Jorge Masvidal obliterates Ben Askren for the fastest knockout in UFC HISTORY! ???? #UFC239 pic.twitter.com/wv6sCpsMKG — FightingMatrix ???? (@FightingMatrix) 7 июля 2019 г.

В ночь на воскресенье 34-летний Масвидаль отправил в нокаут ровесника — 34-летнего представителя США Бена Аскрена на турнире UFC 239 в Лас-Вегасе. Бразильцу понадобилось всего 5 секунд, передает телеканал «360».

Видео короткого поединка появилось в Сети. На нем запечатлено, как бразилец с разгона наносит оппоненту удар, после которого последний не может подняться.

Отметим, что предыдущий рекорд принадлежал американскому бойцу Дуану Людвигу, который 16 января 2006 года нокаутировал канадского спортсмена Джонатана Гуле. Тогда американцу понадобилось на это 6 секунд.

В послужном списке Масвидаля 34 победы и 13 поражений. Аскрен потерпел первое поражение в профессиональной карьере. В предыдущих 19 боях он одерживал победы.

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