Опубликовано видео самого быстрого нокаута в истории UFC

Лас-Вегас, 7 июля. Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщается в Twitter-аккаунте организации.

Jorge Masvidal obliterates Ben Askren for the fastest knockout in UFC HISTORY! ???? #UFC239 pic.twitter.com/wv6sCpsMKG