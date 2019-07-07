ВСУ отказались дать ОБСЕ гарантии безопасности на полеты беспилотников у Золотого

Киев, 7 июля. Представитель вооруженных сил Украины (ВСУ) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) отказался дать гарантии безопасности Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на полеты беспилотников в районе линии соприкосновения у пункта Золотое-5 в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе СММ ОБСЕ.

Ранее стало известно, что патруль наблюдателей миссии ОБСЕ попал под обстрел во время работы в подконтрольном Луганской Народной Республике поселке Золотое-5. Народная милиция ЛНР и ДНР неоднократно отмечала, что украинские силовики мешают работе сотрудников ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе.

«Представитель вооруженных сил Украины при СЦКК не предоставил миссии гарантии безопасности для проведения полетов БПЛА малого радиуса действия южнее населенного пункта Золотое-5, сославшись на «меры по противовоздушной обороне», — сообщили в СММ ОБСЕ в комментарии РИА Новости.

Как передает «Газета.Ru», ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в Станице Луганской способно стать первым шагом к стабильному прекращению огня в Донбассе.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Жители региона не согласились с новым руководством страны, которое пришло к власти после госпереворота. В ответ на это Киев начал так называемую АТО, позднее переименованную в ООС, против ДНР и ЛНР. В результате вооруженной операции, по данным ООН, погибли более 10 тысяч человек.