Иран начинает обогащение урана выше предусмотренного СВПД уровня

Тегеран, 7 июля. Иран более не будет соблюдать ограничения на уровень обогащения урана на своих ядерных объектах. С таким заявлением выступил замглавы МИД страны Аббас Арагчи.

Дипломат подчеркнул, что такой шаг Тегерана станет ответом на невыполнение европейскими партнерами своих обязательств по ядерной программе.

«Мы направим послание Евросоюзу, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД)», — передает его слова телеканал Al-Mayadeen.

Арагчи уточнил, что власти Ирана с 7 июля переходят ко второму этапу сокращения своих обязательств по СВПД по ядерной программе, которое будет происходить каждые 60 дней, если участники сделки не будут придерживаться достигнутых договоренностей. Тегеран также начинает обогащение урана выше уровня 3,67%, добавил он.

Замглавы МИД Ирана объяснил, что «двери для дипломатии по-прежнему открыты, однако необходимы новые инициативы» для разрешения сложившейся ситуации.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность решением Тегерана увеличить запасы низкообогащенного урана свыше 300 килограммов. Лимит предусмотрен СВПД по иранской ядерной программе, напоминает телеканал «360».

Президент США Дональд Трамп 8 мая прошлого года объявил о выходе Вашингтона из соглашения о ядерной программе, которое было достигнуто в 2015 году «шестеркой» стран, куда входит и Россия, пишет «Газета.ru». Глава Белого дома сообщил о восстановлении ограничительных мер против иранской стороны, в том числе в отношении тех стран, что сотрудничают с Тегераном.

Вашингтон впоследствии ввел ряд санкций против Тегерана. Ограничительные меры затронули, среди прочего, банковскую сферу, энергетику, судоходство и судостроение в Иране.

Через год после объявления Трампа о выходе Вашингтона из соглашения Тегеран объявил о приостановке выполнения части своих обязательств в рамках этой сделки.