В Крыму назвали глупым документом резолюцию ОБСЕ о «деоккупации» полуострова

Москва, 7 июля. Резолюция комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ, призывающая Россию к «деоккупации» Крыма, похожа на фейк, ее необходимо расценивать как вмешательство во внутренние дела страны. Об этом сообщил председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Это очередной глупый документ, наполненный несуразными и фейковыми требованиями. Его не стоит рассматривать серьезно и принимать к выполнению», — заявил депутат.

Гемпель подчеркнул, что Крым является законной и неотъемлемой территорией Российской Федерации, передает РИА Новости.

Кроме того, он указал на то, что украинским политикам нет никакого смысла поднимать вопрос о возвращении российского полуострова. При этом он призвал их заниматься своими внутренними проблемами.

Напомним, в субботу комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию, подготовленную депутатом Рады и осуждающую «действия России в Крыму». В документе осуждаются действия российской стороны в Керченском проливе, когда украинские моряки нелегально вторглись в территориальные воды РФ и были задержаны. Комитет отклонил поправку российской делегации, которой предлагалось смягчить антироссийские определения. Затем комитет принял еще одну резолюцию, призывающую Россию к «деоккупации» Крыма.

Крым стал частью России в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ. Украина по-прежнему считает полуостров своей территорией.

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».