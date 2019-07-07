Путин поздравил работников морского и речного флота с праздником

Москва, 7 июля. Президент России Владимир Путин поздравил работников морского и речного флота с профессиональным праздником и отметил роль водного транспорта в социально-экономическом развитии государства. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что водный транспорт вносит весомый вклад в укрепление международных и межрегиональных связей и по праву считается неотъемлемой составляющей отечественного транспортного комплекса.

Глава государства отметил, что перед работниками флота сейчас стоят новые задачи, главной из которых является масштабная модернизация и совершенствование портовой и береговой инфраструктур. Президент обратил внимание также на необходимость обеспечения безопасности перевозок, внедрения современных управленческих схем и содействия развитию водного туризма.

«Благодаря добросовестному труду речников и моряков, их профессионализму, компетентности, приверженности трудовым традициям, заложенным ветеранами, отрасль динамично развивается», — отмечается в поздравительной телеграмме.

День работников морского и речного флота — профессиональный праздник, отмечаемый ежегодно в первое воскресенье июля.

Первое празднование этого дня выпало на 5 июля 1981 года, на некоторых судах Черноморского морского пароходства его отмечали различными конкурсами. Так, на пароходе «Металлург Байков» с 5 по 12 июня проводилось соревнование по стрельбе из пневматического ружья. После распада Советского Союза этот праздник по-прежнему сохранился в России и на Украине.

Накануне российский лидер поздравил зрителей и организаторов международного ралли «Шелковый путь» с началом марафона, отметив, что мероприятие объединит в 2019 году большое количество участников из разных стран.