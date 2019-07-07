Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел в Донбассе

Донецк, 7 июля. Патруль наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ попал под обстрел, работая в подконтрольном Луганской Народной Республике поселке Золотое-5, расположенном в Донбассе. Об этом в воскресенье сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу миссии.

По данным издания, инцидент произошел в 600 метрах к востоку от участка разведения сил. Наблюдатели услышали две очереди из стрелкового оружия, после чего они незамедлительно покинули этот район.

Ранее в пресс-службе СММ ОБСЕ сообщали, что на этой неделе патруль миссии СММ ОБСЕ, находясь у позиций военного ведомства Луганской Народной Республики на окраине участка разведения сил и средств в районе Золотого, подвергся обстрелу. Согласно информации народной милиции, обстрел блокпоста ЛНР велся с подконтрольной Вооруженным силам Украины территории.

Как сообщала «Газета.Ru», гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. ЛНР и ДНР заявили о независимости, а Киев начал военную кампанию против республик. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но украинские власти регулярно нарушают договоренности.