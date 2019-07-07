Русофобы-грантоеды в Тбилиси провели марш и готовы сменить тактику

17-й день протестов в Тбилиси преподнес местным жителям «подарок» — шествие русофобски настроенных граждан от парламента к бизнес-центру лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, где они провели шумную акцию протеста.

Корреспонденты Федерального агентства новостей прошли с митингующими весь маршрут и наглядно убедились — «оголтелая толпа» на деле прекрасно контролируется и координируется специальными людьми по отработанным технологиям протеста.

Субботнее шествие его организаторы назвали «Маршем свободы», как и марш, проходивший в Тбилиси неделю назад. Тогда несколько тысяч протестующих прошли пешком от площади Первой Республики до здания парламента Грузии, где с 20 июня ежедневно в 19.00 проходят акции протеста.

Однако на этот раз невооруженным глазом было видно — участников шествия стало гораздо меньше (около полутора тысяч). Зато расстояние марша вдвое больше — около 2 км, чтобы город не смог его не заметить.

Марш начался на площади Свободы, потом его участники пришли к парламенту, где минут сорок громко кричали, дули в детские дудки и свистки (заботливо предоставленные организаторами) и махали флагами Грузии.

В какой-то момент митинга передовой отряд начал выстраиваться в шеренги, а остальные протестующие стали стягиваться и становиться им в затылок. Затем хорошо организованная дудящая толпа двинулась обратно к площади Свободы, после чего потянулась в гору — по улицам исторического центра к офису Иванишвили.

Члены «творческой группы» организаторов акций все это время активно работали — суетились, придавая рядам стройность, подгоняя отстающих, давая подзатыльники особо непонятливым и отсеивая потенциальных провокаторов.

Как заметили корреспонденты ФАН, когда какой-то «пришлый» пьяница в порыве чувств попытался примкнуть к манифестантам, его мгновенно вычислили, блокировали и незаметно выволокли из толпы.

Все это выглядело как отменно срежиссированная акция. В моменты, когда это было необходимо, толпа начинала кричать и свистеть в свистки, затем — скандировать лозунги, затем — улюлюкать и т. д.

Впрочем, несмотря на все усилия организаторов протестов, их популярность среди жителей Тбилиси стремительно падает. Многие граждане, изначально вроде бы сочувствовавшие задорным крикунам с лозунгами «Нет российской оккупации!», резко изменили свою точку зрения, после того как Москва ввела запрет на полеты российских туристов в Грузию. Потому что тысячи грузин заняты в местной сфере услуг, и значительная их часть вот-вот останется без работы. И это прекрасно понимают рядовые тбилисцы.

«Пустобрехи все эти ребята, — сказала корреспонденту ФАН хозяйка маленького магазинчика в Старом Тбилиси. — Из-за них многие мои знакомые скоро останутся на бобах, черт бы их побрал…»

В это время участники «Марша свободы», держа в руках плакаты с надписями «Министр Гахария — уходи!», «Нет российской оккупации!», «Не лишай меня зрения!» и национальные флаги Грузии, шли по узким улочкам исторической части города, ведущим к бизнес-центру Иванишвили.

Каких-либо эксцессов во время шествия не было — ведь «организаторы» все время были начеку и контролировали толпу на каждом метре марша.

Напомним, главное требование митингующих к власти остается неизменным — это отставка министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии. Его организаторы акций «назначили крайним» за действия полиции во время разгона акции в ночь с 20 на 21 июня.

Тогда полиция пустила в ход слезоточивый газ и резиновые пули спустя два часа сдерживания манифестантов, пытавшихся ворваться в парламент. В ту ночь пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.

Дойдя до офиса Иванишвили, манифестанты провели финальный организованный митинг — впрочем, не слишком долгий. Ведь марш продолжался уже более двух часов, и многие его участники, особенно подростки и пожилые люди, заметно устали.

Тем не менее организаторы протестов не намерены останавливаться. По крайней мере до тех пор, пока не получат соответствующий приказ от своих западных кураторов, которые предоставляют гранты. И даже если вдруг случится отставка злосчастного Гахарии, они наверняка найдут другой повод для продолжения уличной бузы.

«Каждый день в семь часов вечера мы стоим перед парламентом в интересах Грузии. И с каждым днем наша акция будет все лучше и лучше, никто не устанет! — заявил один из организаторов протестов Шота Дигмелашвили. — Мы превратим проспект Руставели в международную сцену для работников культуры, интеллигентов, интеллектуалов. У нас будут дискуссии, обсуждения, концерты, выставки! Проспект Руставели окажется в центре внимания мира! Весь мир будет смотреть на нас!»

По его словам, в воскресенье, 7 июля, на акции перед зданием парламента Грузии будут выступать писатели, поэты и историки. По замыслу организаторов, они будут в том числе «просвещать» тбилисцев по части «вреда российской оккупации для страны». С понедельника же, 8 июля, акции протеста изменят свою форму.

У стен парламента поставят большой тент, в котором будет организовано рабочее пространство с Интернетом — специально для желающих совместить протест с работой. А по вечерам здесь организуют кинопоказы и дискуссии на политические темы.

Как убедились корреспонденты ФАН, стоящие за организацией нынешних грузинских протестов политтехнологи — люди весьма творческие, готовые любой ценой удерживать внимание местного населения.

Народу надоело тупо митинговать? Пригласим музыкантов и поэтов. Люди устали маршировать? Сделаем «творческую зону» у парламента, и тому подобное. Главная задача организаторов акций — ни в коем случае не снижать градус политической активности в Тбилиси и, по возможности, не только удержать, но и вновь увеличить численность манифестантов.

Потому что в обстановке «медленного кипения» малейшая ошибка власти мгновенно превратится в новый «грузинский Майдан», целью которого станет ее, власти, свержение, считают местные политологи. А на место нынешних правителей тут же готовы заступить деятели из партии «Национальное движение».

Ее лидер, экс-президент Михаил Саакашвили, всегда готов ради такого случая вернуться с Украины на родину. Ведь при нынешнем президенте Украины Владимире Зеленском ему там особо не развернуться, а его партия «Рух нових сил» («Движение новых сил») не имеет даже теоретических шансов на попадание в новую Раду.

Зато, по данным социологов, в самой Грузии около 20% населения по-прежнему скучают по «жесткой руке Мишико, которая наведет в стране порядок».

Справка

Напомним, волна протестов в Тбилиси поднялась в ответ на приезд в Грузию депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова и его выступление на сессии Межпарламентской ассамблеи православия из кресла спикера парламента. Оппозиция сразу обвинила власти в «предательстве родины».

На фоне протестов в отставку уже подал глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе. Он взял на себя ответственность за «протокольную ошибку» — появление Гаврилова в кресле главы парламента.

Были выполнены и другие требования протестующих. Например, освобождены практически все задержанные в ходе беспорядков (более 300 человек), начато расследование фактов превышения полномочий со стороны полиции. Также было решено провести ближайшие парламентские выборы 2020 года по пропорциональной системе.