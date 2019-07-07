Председатель профсоюза «Альянс врачей» Васильева задержана в Калининграде

Калининград, 7 июля. Председатель независимого профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева задержана в Калининграде. Вместе с общественницей в местное отделение УМВД России доставлен заместитель председателя организации Владимир Сотников.

В субботу общественники провели на площади Победы акцию в поддержку неонатолога из Калининграда Элины Сушкевич. По мнению следствия, врач ввела младенцу смертельную дозу сульфата магния. Между тем в ее защиту выступают врачи по всей стране.

«Пятнадцать человек участвовали в одиночных пикетах. Мы стояли с плакатами, мирно высказывали свое мнение журналистам, не устраивали никаких провокаций. Вдруг сегодня утром на подъезде к аэропорту нас задержала полиция и обвинила в проведении несанкционированного митинга», — сообщила Анастасия Васильева Федеральному агентству новостей.

По словам лидера «Альянса врачей», криминализация работы медиков — проблема, которая бьет в первую очередь по пациентам и требует более пристального внимания государства. Цель одиночных пикетов — проявить солидарность в поддержке пострадавших коллег.

«Завтра могут и каждого из нас обвинить и арестовать за то, что мы изо всех сил пытались, но не смогли спасти чью-то жизнь. Мы, врачи, сделали все что смогли. Но вот уже за вами пришли, надели наручники и отправили в одиночную камеру СИЗО», — говорит председатель профсоюза.

По данным СК, в 2018 году следственные органы возбудили более 2 тыс. уголовных дел, связанных с врачебными ошибками. Это на 24% больше, чем в 2017 году. Тогда было возбуждено порядка 1,8 тыс. уголовных дел.