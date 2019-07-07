ФАН публикует фото с места ДТП с участием бензовоза в Свердловской области

Екатеринбург, 7 июля. Федеральное агентство новостей публикует фотографии с места страшного дорожно-транспортного происшествия с участием бензовоза в Свердловской области.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что вечером в субботу на автомобильной трассе Карпинск — Кытлым в Свердловской области бензовоз вылетел в кювет, после чего загорелся и взорвался.

Согласно информации регионального главка МЧС, в момент аварии в цистерне, рассчитанной на 4,5 тонны топлива, было примерно 500 литров горючей жидкости. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров.

По словам главы Краснотурьинского района Александра Устинова, бензовоз вылетел с трассы в результате отказа тормозов.

Ранее ФАН опубликовал список погибших и раненных в результате аварии в Свердловской области.