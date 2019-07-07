Дерматолог объяснил, как правильно лечить солнечные ожоги

Оттава, 7 июля. Дерматолог из канадского Университета Альберты Роберт Гниацки предупредил, что лечить солнечные ожоги при помощи молочных продуктов, растительного масла, лимона и других подобных средств опасно для здоровья, и объяснил, как правильно это нужно делать.

Специалист посоветовал первым делом охладить кожу влажной тканью, а затем нанести на пораженный участок увлажняющий крем без отдушек или безрецептурный крем с гидрокортизоном.

«Также можно принять «Ибупрофен» и потом пить побольше воды», — передает Medicalxpress.

В том случае, если на коже появились маленькие пузырьки, дерматолог рекомендует принять местный антибиотик для предотвращения инфекции. Однако, если волдыри большого размера и образовали корку, либо у пострадавшего появилась рвота, нужно срочно обратиться за медицинской помощью, настаивает Гниацки.

«Солнечный ожог, особенно в детском возрасте, наносит непоправимый ущерб коже, что грозит развитием рака кожи через 20 или 30 лет», — объяснил эксперт.

Как напомнили ранее медики, безопасное время пребывания на пляже — до 12.00 и после 17.00. При появлении чувства дискомфорта они советуют немедленно покинуть солнечное место, а в следующие несколько дней находиться преимущественно в тени и носить только закрывающую кожу одежду. Врачи также порекомендовали принимать почаще прохладный душ без использования мочалки и жесткого полотенца, чтобы не травмировать пострадавший кожный покров.

Эксперты предупредили, что протирать обгоревший участок кожи квашеной капустой, отваром ромашки или шалфея не стоит.