Москва, 7 июля. Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич заявил, что задержанным в Ливии россиянам пытаются предъявить обвинение по закону, которого нет. Об этом он написал в воскресенье в своем Telegram-канале.

«Нашим товарищам пытаются предъявить обвинение по закону, которого нет. Поясняю. Как выяснилось, по нашей закрытой информации, в Ливии в принципе нет закона о выборах, то есть, он не принят до сих пор. Таким образом, если нет закона о выборах, плюс нет выборов как таковых тоже, то как за нарушение несуществующего закона можно бросать в тюрьму?» — удивляется Малькевич.

Он обратил внимание на то, что в настоящее время Фонд работает над поиском адвокатов, поскольку ситуация крайне сложная. По его словам, юрист, который будет помогать россиянам, должен иметь лицензию на работу в Ливии, а в идеале быть гражданином этого государства.

Напомним, арестованные в Ливии граждане РФ занимались изучением и анализом информации о культурной, гуманитарной, социологической и политической ситуации в стране. Социологи провели несколько встреч с местными старейшинами и фокус-группой. Кроме того, они взяли интервью у сына Муаммара Каддафи — Сейфа аль-Ислама Каддафи. Как только появилась информация о задержании российских специалистов, либеральные СМИ, чьи публикации зачастую носят антироссийский характер, будто специально подставили россиян: со ссылкой на западные СМИ и по их шаблонам российские интернет-издания начали писать фейковые новости о «вмешательстве в выборный процесс». Председатель ФЗНЦ Александр Малькевич сделал официальное заявление по этому поводу, особо подчеркнув, что ни в какие электоральные процессы в Ливии его коллеги не вмешивались и не собирались. По его словам, с мая текущего году сразу же после задержания ученых Фонд вел переговоры с властями Переходного национального совета. О произошедшем не сообщалось, чтобы ситуация скорее разрешилась и их освободили из тюрьмы, объяснил Малькевич. Впрочем, благодаря вбросу агентства Bloomberg и подхватившим его российским СМИ появилась негативная информационная волна, которая поставила под удар переговорный процесс.