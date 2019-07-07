СМИ назвали число перешедших на «режим экономии» украинцев

Киев, 7 июля. Подавляющее число граждан Украины — 90% — перешли на «решим экономии». Об этом сообщает украинская газета «Сегодня» со ссылкой на результаты опроса Research & Branding Group.

По данным аналитиков, по причине «сложного материального положения основная масса украинцев – примерно 91% респондентов — перешла на режим экономии».

Из результатов опроса следует, что среднестатистическая украинская семья экономит по четырем-пяти пунктам семейного бюджета. Так, на отпуске экономят 54% граждан, на покупке одежды и обуви — 52% опрошенных, на продуктах питания — 48%. Помимо этого, 39% граждан страны экономят и на коммунальных платежах, пишет газета.

Отдельным пунктом упоминаются траты пенсионеров на Украине. Согласно итогам опроса, на который ссылается киевское издание, больше всего пожилые люди экономят на еде — 68%, на лечении и медицинских препаратах — 57%, а также на коммунальных платежах — 48%.

Издание отмечает, что социологический опрос, в котором принимали участие 2001 респондент по всей стране, проводился с 21 по 30 мая текущего года. Коэффициент погрешности выборки не превышает 2,2%, сообщает издание.

Напомним, ранее ведущие украинские экономисты рассказали, чем на самом деле является обещанное правительством повышение пенсий на Украине с 1 июля. Эксперты назвали этот шаг «безуспешной попыткой догнать цены» и «наглым предвыборным пиаром» со стороны власти.