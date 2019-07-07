Посольство РФ назвало причину депортации десяти россиян из Мексики

Канкун, 7 июля. Мексиканские власти задержали 10 россиян и приняли решение об их депортации. Об этом рассказали в посольстве РФ в латиноамериканской стране, назвав причину высылки граждан.

Как объяснили в диппредставительстве, россияне были задержаны сотрудниками миграционной службы из-за несоответствия цели поездки заявленной. Так, граждане не смогли предоставить документы, которые бы подтвердили указанную ими причину въезда в страну в качестве туристов, такие как обратные билеты или бронь отеля.

В связи с нарушением правил въезда в латиноамериканскую страну им теперь необходимо покинуть Мексику. Большинство задержанных россиян уже депортировали.

«Семь человек улетели, двое ожидают ночной рейс», — передает ТАСС сообщение посольства.

Еще один задержанный, по всей видимости, улетит в воскресенье. Дипломаты добавили, что в посольство и консульство России в Мексике никто из задержанных не обращался.

Напомним, о задержании россиян, прибывших рейсом авиакомпании Azur Air, в аэропорту мексиканского города Канкун стало известно накануне. Как сообщали в посольстве, граждане провели в воздушной гавани несколько суток. Четверо из них отправились домой рейсом компании Nordwind, двое — Air France.

В дипмиссии уточнили, что россиянам нередко отвечают отказом во въезде в Мексику в аэропорту Канкуна. Причиной называется несоответствие цели поездки заявленной. Дипломаты обратили внимание на то, что посольство не может влиять на решения миграционных властей Мексики.