Посол Британии в докладах МИД называл «беспомощной» администрацию Трампа

Лондон, 7 июля. Британский посол в Вашингтоне Ким Дэррок (Kim Darroch) в сообщениях для МИД Соединенного Королевства отмечал, что считает администрацию главы Белого дома Дональда Трампа некомпетентной и беспомощной. Об этом сообщается в статье, опубликованной в субботу на сайте телеканала CNN.

Изначально подобные утверждения были размещены в британском таблоиде Daily Mail. Издание опубликовало выдержки из сообщений, которые якобы отправлял своему начальству Дэррок. По данным канала, достоверность этих материалов подтвердили его источники из круга британских официальных лиц.

Как уточняется в публикации CNN, Дэррок в докладах начальству в течение двух с половиной лет отмечал, что «карьера Трампа может закончиться позорно». Кроме того, он сравнивал дискуссии и споры в Белом доме с «драками на ножах». Сообщения Дэррока касались разных тем, в том числе внешней политики США и планов американского президента быть переизбранным на второй президентский срок.

В материале приводится комментарий британского дипломатического ведомства. Оно подтвердило, что от послов королевства ожидают «честной, откровенной оценки политической обстановки» в странах их пребывания. Представители МИД Британии подчеркнули, что подобные оценки дипломатов могут не отражать позицию официального Лондона. В настоящее время официальных заявлений администрации Белого дома по этому поводу нет.

Канал также отмечает, что посол выражал сомнения в том, что при Трампе Белый дом «когда-нибудь будет казаться компетентным».