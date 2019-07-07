ФАН публикует список погибших и пострадавших в страшном ДТП в Свердловской области

Екатеринбург, 7 июля. Федеральное агентство новостей публикует список погибших и пострадавших в дорожно-транспортном происшествии с участием бензовоза в Свердловской области.

Три человека погибли и шесть получили различные ранения и травмы в результате взрыва бензовоза в Свердловской области. ДТП случилось на 44 километре трассы Карпинск — Кытлым.

Список погибших: Олег Г. — 1968 года рождения, Людмила П. — 1976 года рождения, личность третьего погибшего устанавливается.

Список пострадавших: Игорь А. — 1966 года рождения, Федор Д. — 1990 года рождения, Николай П. — 1984 года рождения, Данил М. — 2005 года рождения, Евгений Б. — 1995 года рождения, Иван Т. — 1991 года рождения. По данным ФАН, у всех пострадавших зафиксированы ушибы и переломы.

Как стало известно ФАН ранее, бензовоз загорелся на ходу, в результате топливо хлынуло наружу. Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали возгорание.