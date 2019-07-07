Полиция США задержала миллиардера Эпштейна по обвинению в торговле людьми

Нью-Йорк, 7 июля. Сотрудники полиции Нью-Йорка арестовали в субботу предпринимателя-финансиста Джеффри Эпштейна (Jeffrey Edward Epstein) по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Об этом пишет издание The New York Times.

По информации газеты, миллиардер Эпштейн предстанет перед судом в понедельник, 8 июля. Телевизионный канал CBS сообщил, что американский предприниматель был арестован после того, как его лайнер, прибывший из французской столицы, приземлился в аэропорту в соседнем с Нью-Йорком штате Нью-Джерси.

Как передает телеканал «360», Эпштейн в прошлом хорошо знал Дональда Трампа, являющегося сейчас главой Белого дома, а также экс-лидера Соединенных Штатов Билла Клинтона.

Ранее информационное агентство Associated Press сообщило, что арест Эпштейна может быть связан с резонансным разбирательством, которое имело место в 2007-2008 годах. Тогда бизнесмена обвиняли в том, что он пользовался услугами несовершеннолетних проституток. В 2008 году он признал свою вину в привлечении несовершеннолетних к занятию проституцией. Он провел за решеткой чуть больше года, пишет «Газета.Ru».