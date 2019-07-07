На Украине разгружают первую партию нефти из США. События дня. ФАН-ТВ

Первая партия американской нефти для Украины Первую партию нефти из США разгружают на Украине. 75 тысяч тонн «черного золота» доставили в порт Одессы накануне. После разгрузки сырье отправится на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Напомним, в этом году Россия запретила экспорт нефти на Украину. Это решение стало ответом на многочисленные санкции со стороны Киева. Вероятно, такого поворота Незалежная не ожидала. На Украине признали, что это создаст серьезные экономические сложности. Москва предложила другой вариант: она пересмотрит свое решение, если Киев снимет санкции. Однако Зеленский высказался за усиление ограничительных мер. Теперь же Украина пожинает плоды своего решения: американская нефть дороже российской, да и качеством хуже. Но такое чувство, что подобный вариант Киев устраивает. Следующий танкер с нефтью может прибыть в Одессу уже в августе.

Brexit без соглашения? Великобритания готова к «жесткому Brexit». Из Евросоюза она выйдет 31 октября. Об этом заявил фаворит в борьбе за пост премьера Борис Джонсон. Он отметил, что те, кто отрицают Brexit без соглашения, просто не хотят сделки. Напомним, что Лондон должен был покинуть ЕС еще в конце марта. Но депутаты все время отклоняли проект соглашения об условиях, которого Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. В итоге дату Brexit переносили несколько раз.

Борьба с фейками в Великобритании В Великобритании начинается борьба с фейками. На это Лондон выделит 18 млн фунтов стерлингов, сообщает МИД страны. Бороться, как заявили дипломаты, будут с «дезинформацией и ложными новостями» в Восточной Европе. Также уделят внимание укреплению «независимых средств массовой информации» на Западных Балканах. Способы защиты свободы СМИ и штрафы за «фейки» в Великобритании еще предстоит обсудить.