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В Минздраве назвали оптимальную дозу употребления молочных продуктов в сутки

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В Минздраве назвали оптимальную дозу употребления молочных продуктов в сутки

Москва, 7 июля. Взрослым людям необходимо в среднем употреблять по 200 грамм молочных продуктов в день. Об этом сообщила заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Дарья Халтурина.

По ее словам, указанное количество молочных продуктов является оптимальным. Она объяснила, что после употребления 400 граммов эффект перестает приносить пользу. По словам специалиста, молочная продукция — источник множества нужных витаминов и веществ, ее потребление в умеренных количествах связывают с сокращением смертности от всех причин, пишет «Российская газета».

Халтурина указала на то, что ферментированные молочные продукты, то есть кефир, йогурт, творог, более полезны, чем обычное молоко, поскольку не все люди имеют гены, позволяющие нормально переносить лактозу. Она отметила, что пенсионерам вообще не стоит пить молоко в чистом виде.

Напомним, ранее Роспотребнадзор объяснил гражданам России, как правильно выбрать качественное и полезное молоко.

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