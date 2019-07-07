Стиви Уандер заявил о прекращении выступлений из-за операции

Лондон, 7 июля. Соул-исполнитель, продюсер и общественный деятель Стиви Уандер (Stevie Wonder) собирается на какое-то время прекратить выступления, потому что в начале осени ему проведут операцию по трансплантации почки. Об этом он заявил в субботу со сцены во время концерта в британской столице.

Музыкант заверил поклонников, что с ним все в порядке, но сообщил, что на время прекратит гастрольную деятельность из-за операции, сообщает интернет-ресурс TMZ.

«Мне предстоит пересадка почки в сентябре этого года», — сказал певец со сцены, отметив, что для него нашелся донор.

При этом он посоветовал фанатам «не обращать внимания на слухи» о его состоянии и пояснил, что выступит еще на трех концертах, а потом сделает перерыв, передает телеканал «360».

Ранее издание Detroit Free Press сообщило со ссылкой на источники в окружении Уандера, что музыкант страдает от тяжелого заболевания. Ресурс указывал на то, что Уандер не хочет распространения этой информации.

Напомним, Уандер — один из самых знаменитых в мире соул-вокалистов, композитор, является многократным лауреатом престижной музыкальной премии Grammy.