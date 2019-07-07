Украинский эксперт назвал наивным жестом заявление Зеленского о «Северном потоке — 2»

Киев, 7 июля. Украинский политолог Александр Дудчак отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что американский лидер Дональд Трамп сможет остановить «Северный поток — 2» и «решить вопрос в пользу Украины».

Как отметил эксперт, Зеленский не понимает мотивов американской стороны в противодействии строительству российского газопровода, а слова главы украинского государства похожи на «просьбу вассала к сеньору».

«Обращение Зеленского к Трампу — очень наивный жест, который выражает отчаяние Киева. Смысла в нем никакого нет… Стратегическая цель американцев — завалить Европу собственным газом», — объяснил Дудчак.

Помимо этого, экономист добавил, что Зеленский, вероятно, уже смирился с отсутствием возможности остановить «Северный поток — 2», передает RT.

Политолог также предположил, что какое-то небольшое количество голубого топлива будет проходить через украинскую газотранспортную систему, однако о былых объемах транзита «Киев может забыть».

Дудчак обратил внимание на то, что Украина после 1991 года потеряла статус надежного транзитера для Европы на фоне всевозможных скандалов с кражей топлива, и европейские страны на сегодняшний день уже жалеют, что поддержали государственный переворот на Украине в 2014 году.

Как сообщала «Газета.Ru», «Северный поток — 2» предусматривает прокладку двух ниток трубопровода по дну Балтийского моря от российского побережья до Германии. Он также пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Соединенные Штаты и Украина выступают категорически против строительства «Северного потока — 2». Вашингтон всеми силами стремится продавать Европе свой сжиженный природный газ, а Киев боится потерять колоссальную прибыль от транзита российского газа.