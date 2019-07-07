Военные РФ в Сирии доставили гумпомощь жителям Хамурии в Восточной Гуте

Дамаск, 7 июля. Жителям Хамурии в Восточной Гуте, пострадавшей от военных действий, военнослужащие Российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике доставили гуманитарную помощь. Об этом заявил журналистам в воскресенье представитель центра Сергей Малолетко.

По его словам, во время гуманитарной миссии мирным жителям будет выдано более двух тонн продовольствия, в состав которого входят различные консервы, рис, мука, сахар, чай. Отмечается, что помощь будет оказана минимум 500 семьям населенного пункта.

Населенный пункт Хамурия сильно пострадал во время вооруженного конфликта в САР. Среди тех, кто получает гуманитарную помощь, больше всего женщин, поскольку многие семьи потеряли кормильцев.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается а течение восьми лет — с 2011 года. В декабре прошлого года было объявлено о победе над международной террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России). На сегодняшний день идет активная работа по восстановлению страны и возвращению беженцев.

Ранее сообщалось, что населенный пункт провинции Хама в Сирии попал под обстрел со стороны боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.