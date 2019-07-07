Водитель взорвавшегося в Свердловской области бензовоза был пьян

Екатеринбург, 7 июля. По данным МВД, 11 человек пострадали и четверо погибли из-за нетрезвого водителя бензовоза в Свердловской области.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что вечером в субботу на автодороге Карпинск — Кытлым в Свердловской области бензовоз вылетел в кювет, после чего взорвался. По данным регионального главка МЧС, в тот момент в цистерне, рассчитанной на 4,5 тонны топлива, было около 500 литров горючего. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. По предварительным данным, в момент аварии снаружи на бензовозе находились несколько туристов.

Как рассказал глава Краснотурьинского района Александр Устинов, бензовоз вылетел с трассы из-за отказа тормозов.

«Всего пострадали 11 человек при взрыве бензовоза, который при отказе тормозов сошел с дороги. Пострадали люди, которые рядом проезжали. Четверо насмерть, которые были рядом с бензовозом», — сообщил Устинов.

В МВД отмечают, что практически все погибшие и пострадавшие в результате взрыва бензовоза были местными туристами.

«Сотрудникам полиции осталось установить личность одного погибшего. Личности остальных погибших и пострадавших установлены, все они туристы, жители Свердловской области, проживающие неподалеку от места происшествия», — сообщил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Полицейские установили также, что водитель бензовоза был пьян, уровень алкоголя в его крови составлял 0,706 промилле.

«Это очень большая доза. Хотя до этого он злостным нарушителем ПДД не был», — добавил Горелых.

По данным МЧС, в ликвидации последствий аварии принимали участие более 50 человек — это спасатели, сотрудники ГИБДД, пожарные и медики.