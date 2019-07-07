Великобритания потратит миллионы на борьбу с фейковыми новостями

Лондон, 7 июля. Великобритания выделит 18 млн фунтов стерлингов на «борьбу с дезинформацией в Восточной Европе», сообщает МИД страны.

Как заявило британское внешнеполитическое ведомство, средства на борьбу с «дезинформацией и ложными новостями» в Восточной Европе, а также на укрепление «независимых СМИ» на Западных Балканах будут выделены из Фонда по конфликтам, стабильности и безопасности в течение трех лет.

«В ситуации, когда только 10% населения в мире имеют доступ к свободными СМИ, фейковые новости и дезинформация продолжают подрывать и дестабилизировать общество», — заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

По словам главы британского МИД, выделяемые средства «поддержат журналистов, работающих в некоторых из наиболее репрессивных обществ и активизируют атаку против фейковых новостей».

Хант отметил, что на предстоящей Глобальной конференции по свободе прессы в Лондоне он планирует «работать с коллегами, чтобы согласовать способ защиты свободы СМИ и установить цену для тех, кто нарушает ее».

Напомним, что выступающая за «свободу слова» Великобритания задержала в апреле этого года основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который укрывался в течение семи лет на территории посольства Эквадора. Журналист прославился тем, что обнародовал тысячи секретных документов США о подробностях войн в Ираке и Афганистане, в том числе об убийствах мирных жителей.

МИД РФ назвал задержание Ассанджа ударом по правам журналистов.