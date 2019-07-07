В России предложили запретить продажу китайских рыболовных сетей

Москва, 7 июля. Рыбаки из Мурманска обратились в Росрыболовство с просьбой запретить продажу дешевых «китайских» сетей.

Вопрос о дешевых сетях, заполонивших российские водоемы, был задан в ходе «горячей линии» с начальником управления контроля, надзора и охраны Росрыболовства Виталием Молоковым, пишет «Российская газета».

«Это настоящее бедствие: сети бросают, рыба в них путается и гибнет. Почему нельзя запретить продажу этих сетей?», — спросили рыбаки из Мурманска.

Молоков отметил, что использование любых сетей запрещено практически на всей территории России. Заниматься промыслом с сетями имеют право лишь некоторые категории рыбаков Сибири и Дальнего Востока, но и для них применение этого орудия лова строго регламентировано. Более того, ввоз синтетических сетей в Россию запрещен, но по-прежнему действуют продажа через Интернет и иные способы.

В мае Росрыболовство провело акцию «Всероссийский день без сетей», цель которой состояла в попытке выстроить взаимодействие с обществами охотников-рыболовов.

«За два дня в разных регионах страны выловили более трех с половиной тысяч сетей, которые в дальнейшем уничтожили. Если какие-то из этих выявленных сетей были с рыбой, а это было в мае, то есть практически в запретный период, то материалы передавали в органы следствия для поиска тех, кто сети установили», — рассказал Молоков.

Напомним, в декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о любительской рыбалке, закрепляющий право на бесплатное и свободное любительское рыболовство на водоемах общего пользования. Закон запрещает использование электроудочек и ограничивает продажу сетей.