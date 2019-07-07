В Раде обвинили Киев в наплевательском отношении к украинским шахтерам

Киев, 7 июля. Депутат Верховной рады Евгений Мураев обвинил власти страны в закупке импортного угля и игнорировании собственных предприятий.

Мураев написал в Facebook, что тепловые электростанции (ТЭС) на Украине из-за перебоев с поставками угля оказались в состоянии «тяжелого кризиса».

«Мы и сейчас вынуждены покупать 10 миллионов тонн товарного угля за границей — вместо того, чтобы вкладывать в рабочие места на наших угольных предприятиях и повышать добычу. Вот эта формула ущербна: когда власть согласна делать приятно даже угольщикам Пенсильвании, но на собственных шахтеров ей плевать», — заявил депутат.

Поставки американского угля на Украину начались в марте нынешнего года, когда в Черноморск пришел балкер из США. Отметим, основным поставщиком угля для Киева остается Россия, которая продает до двух третей от общих объемов импортируемого товара.

После начала гражданской войны на Юго-Востоке Украины и провозглашения независимости Луганской и Донецкой Народными Республиками Киев потерял доступ к большинству шахт, где добывается антрацитовый уголь, на котором работают большинство ТЭС страны. Это привело к введению в 2016 году методики формирования цен на уголь «Роттердам плюс», согласно которой учитывались цены в портах Амстердама, Роттердама и Антверпена плюс стоимость его транспортировки на Украину.

В июне нынешнего года представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус объявил о фактической отмене соглашения.

Как заявил Мураев, окружение Зеленского выдает отмену соглашения «Роттердам плюс» за свою заслугу, тогда как «сам Роттердам тихонько испарился».