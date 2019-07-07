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Зеленский озадачил пользователей Сети странным поведением на совещании

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Зеленский озадачил пользователей Сети странным поведением на совещании

Киев, 7 июля. Пользователи Сети обсуждают видео со странным поведением президента Украины Владимира Зеленского на совещании в Закарпатье.

Видео было опубликовано в социальных сетях под названием «Зеленский сыграл Добкина-младшего». Глава государства на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде постоянно осматривается, меняет позу и выражение лица, часто пьет воду.

Название отсылает к истории с нардепом Добкиным, который в 2016 году попал на видео с не совсем адекватным поведением. Тогда он прямо в зале украинского парламента спрятался за колонной и вел себя странно. Многие предположили, что Добкин находился под воздействием наркотиков, но тот отрицал подобные домыслы.

Зеленский озадачил пользователей Сети странным поведением на совещании

На этот раз пользователи Сети склоняются, что Зеленский очень устал, «переутомление налицо». Впрочем, есть и те, кто настаивает, что президент «принял нечто сильнодействующее».

Напомним, противники Зеленского обвиняли его в употреблении наркотиков еще в ходе предвыборной кампании. После выхода во второй тур он предложил своему оппоненту Петру Порошенко пройти медицинские тесты на алкоголь и наркотики. Результаты обоих кандидатов оказались отрицательными.

Зеленский озадачил пользователей Сети странным поведением на совещании

Ранее «Известия» сообщили, что на совещании в Ужгороде Зеленский порекомендовал руководителям четырех региональных таможенных служб написать заявления об увольнении. На такие меры президент Украины пошел в рамках объявленной им в этот день борьбы с контрабандой

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