Зеленский озадачил пользователей Сети странным поведением на совещании

Киев, 7 июля. Пользователи Сети обсуждают видео со странным поведением президента Украины Владимира Зеленского на совещании в Закарпатье.

Видео было опубликовано в социальных сетях под названием «Зеленский сыграл Добкина-младшего». Глава государства на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде постоянно осматривается, меняет позу и выражение лица, часто пьет воду.

Название отсылает к истории с нардепом Добкиным, который в 2016 году попал на видео с не совсем адекватным поведением. Тогда он прямо в зале украинского парламента спрятался за колонной и вел себя странно. Многие предположили, что Добкин находился под воздействием наркотиков, но тот отрицал подобные домыслы.

На этот раз пользователи Сети склоняются, что Зеленский очень устал, «переутомление налицо». Впрочем, есть и те, кто настаивает, что президент «принял нечто сильнодействующее».

Напомним, противники Зеленского обвиняли его в употреблении наркотиков еще в ходе предвыборной кампании. После выхода во второй тур он предложил своему оппоненту Петру Порошенко пройти медицинские тесты на алкоголь и наркотики. Результаты обоих кандидатов оказались отрицательными.

Ранее «Известия» сообщили, что на совещании в Ужгороде Зеленский порекомендовал руководителям четырех региональных таможенных служб написать заявления об увольнении. На такие меры президент Украины пошел в рамках объявленной им в этот день борьбы с контрабандой