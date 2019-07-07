Военный ВСУ расстрелял националистов «Азова» в Донбассе

Луганск, 7 июля. Представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что боец ВСУ расстрелял националистов из батальона «Азов».

По словам Филипоненко, конфликт между военнослужащими вооруженных сил Украины (ВСУ) произошел на идеологической почве, после чего началась перестрелка.

«Пятого июля в ходе конфликта, возникшего на почве идеологических разногласий между военнослужащими 30-й бригады ВСУ и националистического подразделения «Азов» («Азов» — украинский нацбатальон, деятельность которого запрещена в РФ — прим. ФАН), выполняющих задачи в районе Новолуганского, военнослужащий 30-й бригады рядовой Елистаров открыл огонь из автомата по националистам, в результате два «азовца» госпитализированы с ранениями», — рассказал представитель ЛНР.

Филипоненко напомнил, что 4 июля после распития спиртного поссорились военнослужащие 54-й бригады ВСУ, тогда ссора также переросла в перестрелку, один из солдат погиб. Командование бригады скрыло подробности инцидента, доложив «наверх» о гибели бойца якобы в результате обстрела со стороны Луганской Народной Республики.

Гражданская война на Юго-Востоке Украины началась в 2014 году, когда жители Луганской и Донецкой областей отказались признавать легитимность пришедшего к власти в результате государственного переворота правительства. В ответ Киев, где начали официально поддерживать националистические настроения, объявил о проведении в Донбассе «антитеррористической операции». Вопросы урегулирования конфликта обсуждались неоднократно, были подписаны Минские соглашения, предусматривающие, помимо прочего, прекращение огня, но обстрелы на линии фронта продолжаются практически ежедневно.

В ЛНР и ДНР не раз отмечали ухудшение морально-психологического состояния в украинских подразделениях, где фиксируются случаи мародерства, пьяных разборок, дезертирства и суицида.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил в конце прошлого года, что небоевые потери ВСУ в Донбассе составили 2,7 тысячи человек, причем 175 случаев — это отравления алкоголем и наркотиками.

Как сообщает RT, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения.