Создатель музыки в стиле босса-нова умер в Бразилии

Рио-де-Жанейро, 7 июля. Легендарный музыкант, один из основоположников стиля босса-нова Жуан Жилберту умер в Бразилии на 89-м году жизни.

О смерти музыканта сообщил его сын Марсело.

«Мой отец ушел из жизни. Его борьба была благородной», — написал сын Жуана Жилберту.

Точная причина смерти бразильского музыканта не называется, однако ранее СМИ сообщали о его проблемах со здоровьем.

Жилберту начал заниматься музыкой в школе и с годами выработал особый стиль исполнения, когда вместо нескольких традиционных афро-бразильских инструментов используется лишь гитара. Он показал босса-нову публике в 1957 году и произвел сенсацию, многие музыканты начали подражать ему.

За свою карьеру Жуан Жилберту выпустил более 20 альбомов и неоднократно становился обладателем «Грэмми». Музыкант был известен также своей эксцентричностью, он избегал прессы и поклонников и мог уйти со сцены, если ему не нравилась публика или акустика. Тем не менее, его выступления по всему миру практически всегда собирали полные залы.

Ранее RT сообщил, что во Франции умер известный кинооператор Пьер Ломм.