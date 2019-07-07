Зеленский потребовал увольнения глав четырех таможен на Украине

Киев, 7 июля. Президент Украины Владимир Зеленский предложил главам четырех таможенных служб страны написать заявления об увольнении.

Зеленский предложил руководителям таможенных служб западных областей страны уволиться, не дожидаясь «негативного развития событий», об этом сообщила пресс-служба украинского президента.

Глава Украины представил нового руководителя Закарпатской области и заявил о намерении развернуть серьезную борьбу с контрабандой. Зеленский приехал в Ужгород в сопровождении силовиков и крупных чиновников ,чтобы показать «контрабандистам и людям, которые их крышуют» серьезность намерений.

В понедельник, 8 июля, украинский президент планирует подписать специальный указ о борьбе с контрабандой, а пока он порекомендовал написать заявления об увольнении руководителям Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Волынской таможен. Как подчеркнул Зеленский, он дает им на это два дня.

«Если нет, то их уволят другим способом», — заявил президент.

Как сообщает «Газета.ру», в аппарате Зеленского признали, что Украина стала «мировым хабом» контрабанды из-за нелегальных поставок контрафактных сигарет на территорию Европейского Союза.

На совещании по вопросам обустройства таможенной инфраструктуры в Ужгороде замглавы Офиса президента Украины Алексей Гончарук признал, что страна стала крупнейшим поставщиком нелегальной табачной продукции в ЕС. По его словам, с территории страны ежегодно поставляется в Европу около пяти миллиардов контрафактных сигарет, что наносит бюджету Евросоюза убытки в размере около миллиарда евро.