Постпред Украины в СЕ пожаловался на отказ Европы от санкций против России

Брюссель, 7 июля. Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба посетовал, что Киев не сможет добиться введения новых санкций против РФ.

По словам Кулебы, Европа изменила подход к отношением с Москвой и больше не хочет «наказывать» ее. Новый приоритет — в развитии отношений. Так, возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) означает, что Киев больше не сможет добиться введения новых антироссийских ограничительных мер, сказал он в эфире «Радио НВ».

«Это историческая закономерность. Уже летом 2016 года были попытки создать условия для возвращения русских в Совет Европы, с каждым годом они усиливались и, в конце концов, увенчались успехом. Мировая политика вообще так построена, что большие игроки друг с другом ругаются, потом неминуемо снова мирятся, потом снова ругаются — так устроен мир», — заявил Кулеба.

Дипломат сообщил, что в последние полтора года требования Киева о введении дополнительных антироссийских санкций игнорировались в Европе. Вместо этого Евросоюз предлагал Украине проекты оказания помощи.

«Это та новая модель отношений, которая формируется. По сути, наши западные партнеры нам говорят: «Украина, ты прикольная, мы тебя любим, реформы, евроинтеграция и все такое, но не проси нас наказывать Россию, вместо этого мы теперь будем поддерживать тебя», — рассказал постпред.

Кулеба считает, что Киеву нужно сегодня сосредоточиться на том, чтобы не допустить отмены уже введенных ограничений.

Делегация РФ в ПАСЕ была лишена права голоса в 2014 году на фоне воссоединения Крыма с Россией и событий на Юго-Востоке Украины. Полномочия не были восстановлены годом позже, хотя вопрос дважды рассматривался на сессиях Ассамблеи. Позднее Москва отказалась работать на таких условиях и перестала платить членские взносы. В июне нынешнего года полномочия российской делегации были восстановлены, в резолюцию не внесли ни одну из 200 поправок, предлагаемых представителями Украины.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Россия потребовала от ПАСЕ бороться с героизацией нацизма.