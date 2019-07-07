Взрыв баллона с фреоном произошел на крыше ресторана в Ростове-на-Дону, есть раненые

Ростов-на-Дону, 7 июля. На крыше ресторана в центре Ростова-на-Дону взорвался баллон с фреоном, травмы получили два человека, сообщает МЧС по региону.

В ходе проведения ремонта на крыше ресторана быстрого питания в центре Ростова-на-Дону взорвался баллон с фреоном. Информация о случившемся поступила в МЧС за полчаса до полуночи в субботу, на место происшествия были направлены 35 пожарных и спасателей, а также девять единиц техники. Впрочем, разрушения, причиненные взрывом, оказались незначительными.

«Возгорание не зафиксировано, обрушения конструкций нет, частично разрушен подвесной потолок», — рассказали в МЧС.

Травмы получили двое рабочих, которые занимались обслуживанием системы кондиционирования ресторана. В тот момент в заведении не было посетителей, персонал ресторана (пять человек) не пострадал.