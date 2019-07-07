Бензовоз взорвался в Свердловской области, есть жертвы

Екатеринбург, 7 июля. Три человека погибли и шесть получили ранения в результате взрыва бензовоза в Свердловской области. Трагедия произошла на 44 километре дороги Карпинск — Кытлым. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Уточняется что бензовоз загорелся во время движения. Топливо хлынуло наружу. На место инцидента оперативно выехали экстренные службы. Пожар ликвидирован.

Ранее стала известна предварительная версия ДТП в Калужской области, в результате которого погибли семь человек, в том числе четверо детей.

«По предварительным данным, водитель опрокинувшегося автобуса не справился с управлением. Из-за это транспортное средство съехало в кювет и перевернулось», — указывает управление МЧС.

Известно также, что автобус, в котором находился детский танцевальный коллектив, ехал без сопровождения ГИБДД.

Руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых сообщил РИА Новости, что водитель транспортного средства допустил погрузку на верх цистерны порядка семи человек — туристов. Из-за этого он не справился с управлением, допустил съезд в кювет, по этой причине бензовоз воспламенился, далее последовал взрыв. По предварительной информации, три человека погибли, еще шестеро пострадали.