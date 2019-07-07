В Грузии надеются, что Россия не прекратит торговые отношения с республикой

Тбилиси, 7 июля. Министр сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили выразил надежду, что РФ не введет торговое эмбарго в отношении страны.

В ходе встречи с грузинскими фермерами Давиташвили заявил, что Грузия рассчитывает на «адекватное» отношение со стороны РФ в плане двусторонней торговли и надеется на сохранение сложившихся «прагматичных» экономических связей между странами.

«Наше правительство доказало, что прагматичная политика возможна. Когда у нас есть красные линии, территориальная целостность является приоритетом, но мы смогли установить интенсивные культурные и экономические связи и надеемся, что не получим продуктового эмбарго со стороны России. Мы можем продолжить торговые отношения, в том числе в сфере вина. Важно, чтобы они были основаны на прагматичных связях, освобождены от эмоций и были экспертными», — сказал министр.

Ранее Роспотребнадзор РФ сообщил об усилении контроля за поступающей в Россию из Грузии алкогольной продукцией. Ведомство сообщает, что за четыре года количество грузинского алкоголя, не соответствующего обязательным требованиям, выросло почти в три раза и составило по итогам прошлого года более двухсот тысяч литров.

Напомним, отношения России и Грузии обострились после того, как 20 июня в Тбилиси сторонники опального грузинского политика Михаила Саакашвили попытались наброситься на российских делегатов, прибывших на Межпарламентскую ассамблею православия. Протесты выплеснулись на городские улицы. Вооружившись антироссийскими и антиправительственными лозунгами, митингующие требовали отставки ряда грузинских чиновников. В ходе стычек с полицией пострадали около 240 человек, еще 300 были задержаны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию «врагом», заинтересованным якобы в расколе грузинского общества.

На фоне событий в Грузии президент РФ Владимир Путин поручил приостановить авиасообщение с этой страной до нормализации отношений между Москвой и Тбилиси.

Как пишет «Газета.ру», ранее депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко заявил, что Грузия должна поставить ему памятник за спасение культуры виноделия.