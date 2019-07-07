В Госдуме указали на массовую дезинформацию в резолюции ОБСЕ по Крыму

Москва, 7 июля. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек уличил ОБСЕ в массовой дезинформации, которая содержится в резолюции по Крыму. Он подчеркнул, что территория России не может быть предметом дискуссии и политических спекуляций. Бальбек отметил, что авторы документа сами понимают бесполезность подобных инициатив.

«Территории России не могут быть предметом дискуссий и политических спекуляций. Крым российский и эту очевидную вещь западным странам придется признать», — цитирует РИА Новости.

Накануне в ОБСЕ приняли резолюцию, призывающую к «деоккупации Крыма». Кроме того, в документе подвергаются критике действия России во время провокации ВМС Украины в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Тогда три украинских военных корабля нарушили границу РФ, опасно маневрировали и отказывались выполнять законные требования российских властей. Нарушители были задержаны и предстали перед судом. В отношении всех моряков избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Действующий на тот момент президент Украины Петр Порошенко попытался использовать этот инцидент в целях узурпации власти. Он объявил военное положение, исключающее проведение президентских выборов. Однако в Раде согласились на введение военного положения лишь на один месяц, что позволило соблюсти сроки избирательного процесса.

Ранее сообщалось, что в ОБСЕ приняли украинскую резолюцию по Крыму. В документе утверждается, якобы Крым является частью Украины. Асамблея призвала Москву «вернуть» полуостров, передает газета «Известия».

Крым вошел в состав России весной 2014 года по результатам референдума, прошедшего на фоне государственного переворота на Украине. Подавляющее большинство жителей высказалось за воссоединение с РФ. Киевские власти не признают волеизъявление крымчан, называя полуостров своей «оккупированной» территорией. В этом вопросе Украина пользуется поддержкой большинства стран Запада.

Россия неоднократно подчеркивала, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.