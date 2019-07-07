Украина превратилась в мировой хаб контрабанды, признали в офисе Зеленского

Киев, 7 июля. Замглавы Офиса президента Украины Алексей Гончарук заявил, что страна стала «мировым хабом» по поставкам контрабанды в ЕС.

На совещании по вопросам обустройства таможенной инфраструктуры в Ужгороде Гончарук признал, что Украина стала крупнейшим поставщиком нелегальной табачной продукции в страны Евросоюза. По его словам, с территории страны ежегодно поставляется в Европу около пяти миллиардов контрафактных сигарет, что наносит бюджету ЕС убытки в размере около миллиарда евро.

«Украина превратилась в мировой хаб по поставкам нелегальных сигарет в Европу. Из Китая, ОАЭ — через Одессу, Беларусь, Молдову, с Донбасса через Украину, как такую «дикую землю», в Европу идут нелегальные сигареты», — приводит слова чиновника «Интерфакс-Украина».

В ходе совещания Гончарук рассказал и о самых распространенных способах переправки контрабандных сигарет. Один из них — когда человек выезжает за границу, «облепленный» сигаретными пачками, а возвращается с продукцией, которая оформляется на таможне как дешевый ширпотреб. Еще одним популярным способом является переправка нелегальных грузов местными жителями по рекам и через специальные тоннели.

Как отметил Гончарук, на долю «пиджачников», вывозящих нелегальный груз на себе, приходится около 20% контрабанды, еще четверть — переправляют тайными путями через специально оборудованные каналы, в том числе подземные.

«Газета.ру» сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский на днях потребовал от руководителей четырех таможен страны написать заявление об увольнении, а 8 июля планирует подписать указ о борьбе с контрабандой.