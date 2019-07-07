Клинцевич оценил получение Украиной первой партии нефти из США

Москва, 7 июля. Российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что в истории с импортом Украиной нефти из США на задний план ушел вопрос ее цены.

Накануне пресс-служба Одесского порта распространила сообщение, что началась разгрузка первой в украинской истории партии нефти из США. Сообщается, что танкер Wisdom Venture доставил 75 тысяч тонн нефти, которую планируется отправить на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод по нефтепроводу «Одесса — Кременчуг».

«Представляю, сколько мы теперь услышим восторженных возгласов насчет того, что зависимости Украины от российских энергоресурсов приходит конец. Как говорится, вперед и с песней. Вот только на задний план ушел главный вопрос: сколько Киев заплатил за американскую нефть?», — написал Франц Клинцевич в Facebook.

С июня в ответ на украинские санкции в отношении российских предприятий РФ запретила экспортировать нефть на Украину, оставив за собой право пересмотреть решение в тот момент, как только Киев отменит введенные ограничения.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ призвал усилить ограничительные меры против РФ, утверждая, что это поспособствует «восстановлению суверенитета Украины».

Отметим, российские санкции, в том числе ограничение транзита украинских товаров через территорию РФ, продолжают вызывать недовольство Киева, который уже трижды подавал иски о якобы нарушении Россией правил Всемирной торговой организации (ВТО). Эксперты ВТО три раза принимали сторону РФ в этих спорах, отмечая, что Москва защищает свои национальные интересы.

Как пишет «Газета.ру», следующий танкер с американской нефтью может прибыть на Украину уже в августе нынешнего года.