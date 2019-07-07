Онищенко объяснил, почему в Грузии должны поставить ему памятник

Тбилиси, 7 июля. Депутат Госдумы России Геннадий Онищенко заявил, что в Грузии ему должны поставить памятник за спасение винодельческой культуры.

Парламентарий также высказался о целесообразности запрета поставок вина из России в Грузию. По его мнению, недружественные действия Тбилиси дают Москве право вводить соответствующие ограничения независимо от качества продукции.

«В России принят закон, который не касается безопасности продукции, но если мы видим недружественные действия со стороны другой страны, наше правительство может вне зависимости от качества запретить импорт», — отметил Онищенко.

С 20 июня в Грузии начались антироссийские протесты. Поводом для выступлений послужил инцидент, имевший место в рамках открытия Межпарламентской ассамблеи православия. Депутат Сергей Гаврилов занял место, на котором обычно располагается спикер грузинского парламента. При этом расположение делегатов определяла принимающая сторона.

Сам Гаврилов пояснил, что безразлично относится к выбору местоположения.

«Конечно, я готов работать хоть на приставном стульчике — честно, я скромный человек и не гонюсь за почестями», — отметил депутат.

Тем не менее, грузинские оппозиционеры вышли на массовые протесты.

Ранее в Тбилиси выразили надежду на сохранение существующих экономических отношений между странами. Об этом же просят и многие представители малого бизнеса.