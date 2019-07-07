В Грузии отменили выступление группы «А-Студио»

Тбилиси, 7 июля. Казахская и российская группа «А-Студио» отказалась от концерта в Батуми на фоне массовых беспорядков в Грузии. О решении музыкального коллектива сообщил его руководитель Евгений Селезнев.

Он уточнил, что мероприятие было запланировано на конец июля. Однако в силу форс-мажорных обстоятельств его пришлось отменить.

«Концерт в Батуми перенесен на неопределенный срок до нормализации ситуации», — цитирует РИА Новости.

Ранее грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в России.

Также сообщалось, что правительство Грузии надеется на сохранение экономических связей между странами, несмотря антироссийские выступления.

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава полагает, что между Москвой и Тбилиси должны быть прагматичные отношения.

«Наше правительство доказало, что прагматичная политика возможна… Мы смогли установить интенсивные культурные и экономические связи и надеемся, что не получим торгового эмбарго со стороны России», — цитирует Турнаву RT.

Грузинский политолог Арно Хидирбегишвили объяснил ФАН природу волны антироссийских протестов в Тбилиси.

«В Вашингтоне не на шутку обеспокоены втягиванием Тбилиси не только в российский ареал, но и в китайский проект «Один пояс — один путь». Дорога Ахалкалаки — Баку, которую вместе со своими партнерами начала восстанавливать Россия, — это же буквально «транспортный Клондайк» для Грузии!», — пояснил эксперт.

Хидирбегишвили подчеркнул, что практическая реализация этих планов позволила бы стране рассчитывать на многомиллионные прибыли.